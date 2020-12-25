Kırklareli'nde KIRK-KAB bütçesi 6 milyon 26 bin 500 olarak belirlendi - Son Dakika

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) 2021 mali bütçesi 6 milyon 26 bin 500 lira olarak belirlendi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında, 2020 yılı son meclis toplantısı Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda KIRK-KAB'ın 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesi 6 milyon 26 bin 500 lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gerenli, konuşmasında, yeni bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, 2022-2023 mali yıllarına ait bütçelerde artış oranı yüzde 4 olarak öngörülürken, ücret tarifeleri de belirlendi.