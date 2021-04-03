Kırklareli'nde "Kırmızı orman karıncaları" koruma altına alındı - Son Dakika

Ormanlarda bulunan zararlı böceklerle beslenen "kırmızı orman karıncaları" Kırklareli'nde koruma altına alındı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri su arıtma tesisinde karınca yuvası olduğunu fark etti. Görevliler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzere bölge gelen ekipler tarafından "kırmızı orman karıncaları" olarak tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlükleri ekiplerince kırmızı orman karıncalarına ait yuvanın etrafını tel örgüyle çevirdi.

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis) ülkede sadece Trakya Bölgesi'nde yayılış gösteren bir tür olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Liste kategorisinde NT (Tehtide Yakın), Türkiye Ulusal Kırmızı Liste kategorisinde CR (Kritik) ve Trakya Bölgesi için ise VU (Hassas) olarak değerlendiriliyor. Zararlı böceklerle beslenerek biyolojik kontrol sağladıklarından dolayı yuva miktarının ideal seviyeye kadar artmasının ekosistem üzerindeki olumlu etkisi kısa vadede gözlemleniyor. - KIRKLARELİ