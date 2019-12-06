Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kış tedbirleri toplantısı
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Kırklareli'nde kış tedbirleri toplantısı

6 saat önce

Kırklareli Valiliğince kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde kış tedbirleri toplantısı, System.String[]

Kırklareli Valiliğince kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı çalışmalar ile güzergahların durumu ve risk bölgeleri belirlendi.

Bilgin, vatandaşların kış koşulları nedeniyle ulaşımdan bir çok alana kadar yaşayabilecekleri sıkıntıları bertaraf etmek amacıyla toplantının yapıldığını bildirdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade eden Bilgin, "Kış mevsiminde, trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, sürücülerin, yolcuların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının en temel hedefimiz. İlgili tüm kurumların alacakları tedbirler ile kış mevsimine hazırlandık." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcıları Ali Deniz Sürmen ve Emre Öztürk, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile ilçe belediye başkanları ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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