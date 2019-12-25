Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz'da "Alanında İstihdamın Artırılması Projesi" kapsamında lise öğretmenleri Almanya'ya gidecek.

Lüleburgaz Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Niyazi Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus-Plus teklif çağrısı ile 8 öğretmenin Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

Proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazandıklarını ifade eden Ercan, projenin 1 yıl süreceğini belirtti.

Öğretmenlerin alanlarında istihdamı arttıracak uygulamaları yerinde göreceğini aktaran Ercan, öğretmenlerin 4 Mayıs 2020 tarihlerinde hareket edeceğini kaydetti.

Karate Türkiye Şampiyonası

Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan Karate Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Şamiloğlu Spor Kulübü Antrenörü ve Yöneticisi Şemsi Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ümit genç erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonaya 49 takımın katıldığını anımsatan Şamiloğlu, kulüp sporcusu Mehmet Tunca Can, Onur Gürbüz, Abdul Samet Köse, Burak Özgündüz ve Ersin Ferhat Turan ile ümit genç erkek kumite kategorisinde yarıştıklarını belirtti.

Bağcılar ve Darıca belediye takımlarını geride bıraktıklarını ifade eden Şamiloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi takımına yenilerek, üçüncülük için Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımıyla karşılaştıklarını kaydetti.

3-2 yenerek ümit genç erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduklarını aktaran Şamiloğlu, "Bu başarılarından dolayı sporcularımı tebrik ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan, bizleri destekleyen velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Büyükkarıştıran Belediyesi'nde TİS imzalandı

Büyükkarıştıran Belediyesi ile Tüm-Yerel-Sen arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca'nın makamında düzenlenen törende, sözleşmeye Başkan Çamlıca ile Tüm-Yerel-Sen Trakya Şube Başkanı Salih Canbaz tarafından imzalar atıldı.

Çamlıca, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sözleşmenin iki yıllık olduğunu ifade eden Çamlıca, memurların maaşlarında 2020 yılı için bin, 2021 yılı için ise bin 100 lira net artış sağlanacağını belirtti.

Çamlıca, "Memur arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

-Toplu nikah töreni yapılacak

Lüleburgaz Belediyesince toplu nikah töreni yapılacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında toplu nikah töreni gerçekleştirileceğini belirtti.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla toplumsal gelişimi destekleyen çözüm ve hizmet sunmak amacı ile çalıştıklarını aktaran Gerenli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde yaşayan, fiilen mevcut olan ancak ekonomik nedenlerle yasal olarak nikah akitleri gerçekleşmemiş ailelerin birlikteliklerinin yasallaşması için, toplu nikah töreni düzenlenecek. Nikah törenine katılmak isteyen çiftler başvurularını Tek Masa Hizmet Birimi'ne yapabilirler. Çiftlerimizin 31 Ocak 2020 tarihine kadar başvurmalarını bekliyoruz."