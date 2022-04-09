Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nde kısa kısa

09.04.2022 14:34
Kırklareli'nde kısa kısa

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

OSB'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Bilgin, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca çalıştıklarını belirtti.

Polis teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin, gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalıştığını belirten Ilık, "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

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Mezun olduklarında sanayi sektörüne güç katacaklar Mezun olduklarında sanayi sektörüne güç katacaklar Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Polis, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika


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