Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nde kısa kısa

24.04.2022 09:44
Kırklareli'nde kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), personelleri ile iftarda bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), personelleri ile iftarda bir araya geldi.

Bilgin, TPAO tesislerinde düzenlenen programda, ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

TPAO personeli ile bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bilgin, tüm TPAO personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

31. Uluslararası Çocuk Şenliği sona erdi

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Çocuk Şenliği sona erdi.

Kongre Meydanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Çınar Karaman ve vatandaşlar katıldı.

Koro ve dans gösterileri ile başlayan programda resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Gerenli tarafından verildi.

Gerenli, tüm çocukların bayramını kutladı.

Şenlik Bulgaristan, Kırgızistan ve Pınarhisar halkoyunları ekipleri gösterilerini ile sona erdi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Çocuk, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika


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