Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde kısa kısa

24.07.2022 12:09
Kırklareli'nde kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akandere mevkiinde bir tarladan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Eski okul binasından hırsızlık

Lüleburgaz'da eski okul binasından hırsızlık yapan iki şüpheli gözaltına alındı.

Emirali köyünde eski okul binasının kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinde bildirdi.

Ekipler yaptığı incelemede, demir kalorifer peteklerinin çalındığı belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden N.S ve S.K gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor Midilli Adası'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
Kaynak: AA

Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
10:44 Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun
10:27 Karaköy'de tinerli dehşet! Kendisini uyaran tuvalet görevlisini ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 12:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement