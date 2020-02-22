Kırklareli'nde "kitap okuma etkinliği" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'kitap okuma etkinliği' düzenlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde "kitap okuma etkinliği" düzenlendi

6 saat önce

Kırklareli Valiliğince başlatılan "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kırklareli'nde

Kırklareli Valiliğince başlatılan "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Araştırmalar Kulübü üyeleri İstasyon Caddesi'nde bir süre kitap okudu.

Kulübün başkanı Mehmet Sarban, yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının artması ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını anlatan Sarban, herkesi kitap okumaya davet etti.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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