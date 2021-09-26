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Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 1. Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 1. Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı

26.09.2021 14:53
Kırklareli'nde

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 1. Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 1. Bağ Bozumu" etkinliği düzenlendi.

Köy meydanında kortej ile başlayan etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kızılcıkdere Köyü Muhtarı Mustafa Birkan Teke ile köylüler katıldı.

Köylü kadınlar da yöresel kıyafetler ile bando ve talika eşliğinde bağ alanına yürüdü. Omuzlarında üzüm sepetleri taşıyan kadınlar, zaman zaman şarkılar eşliğinde oyun oynadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, kadınlar yöresel oyunlarını sergiledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, konuşmasında, Kırklareli'nin bağcılık alanında önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kırklareli'nde 4 bin 500 dekar alanda üzüm üretildiğini ifade eden Aksoy, "Biz üzümün çekirdeğinden, suyundan, kestiğimiz hasat ettiğimiz dalından faydalanabiliyoruz. Yaprağından tutun, hasat ettiğimiz son çubuğuna kadar faydalı olan bir ürün." diye konuştu.

Bağcılığın ekonomik getirisinin yüksek olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kırklareli'nde bağcılık çok önemli ekonomik bir girdi sağlayacak. Bizde bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lozangrad şehri, bağ şehri Kırklareli'nde Türkiye'nin en kaliteli katma değerli ürünlerini buradan üretip inşallah Avrupa'ya dünyanın her yerine pazarlayacağız. İnşallah bir daha ki sene şu anlamlı gün yıllara sari olur. İnşallah bizim üreticimiz de bu katma değerli ürünlerden faydalanır. Sağlıklı bitkisel üretim olmadan sağlıklı insan olmaz, sağlıklı bitkisel üretim olmadan sağlıklı hayvan da olmaz, sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı hayvansal üretim de olmaz. Dolayısıyla biz çevremizi korumalıyız."

Köy Muhtarı Teke de etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, köyün tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Kadın üreticiler adına konuşan Özlem Durgut Bekler ise üzümün üreticisini mutlu etmeye yapraklarıyla başlayarak, meyvesiyle devam ettirdiğini söyledi.

Etkinlikte, yöresel kıyafetli kadınlar üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Kızılcıkdere 1. Bağ Bozumu' etkinliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 1. Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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