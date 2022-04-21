Kırklareli'nde kooperatif görevlisi hakkında "dolandırıcılık" soruşturması - Son Dakika
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Kırklareli'nde kooperatif görevlisi hakkında "dolandırıcılık" soruşturması

21.04.2022 18:43
Kırklareli'nde kooperatif görevlisi hakkında "dolandırıcılık" soruşturması

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir kooperatifin satış mağazası görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir kooperatifin satış mağazası görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bazı çiftçiler, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında, kooperatifin satış mağazası görevlisi G.G. tarafından usulsüz şekilde banka ve kooperatife borçlandırıldıklarını ileri sürdü.

Çiftçiler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine görevli G.G. hakkında soruşturma başlattı.

Kooperatif yönetimi tarafından da iddiaların incelenmesi üzerine iki müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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Kooperatif, Kırklareli, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kooperatif görevlisi hakkında 'dolandırıcılık' soruşturması - Son Dakika


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