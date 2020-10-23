Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi

23.10.2020 18:08
Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Kırklareli'ni ziyaret ederek kooperatifçilik faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Kırklareli'ni ziyaret ederek kooperatifçilik faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilk ziyaretini Kaymakam Salih Yüce'ye gerçekleştirdi. Akçakale'ye ziyaretinde Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, 11 ticaret uzmanı, Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, SS Kadın Akademisi Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Deniz Balaban Şahin de eşlik etti.

Kaymakam Yüce'ye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin her yerini gezerek kooperatifçilik faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale, pandemi dönemi nedeniyle ara verdikleri çalışmalara tekrar başladıklarını, bu kapsamda Lüleburgaz'da olduklarını ifade etti.

Bu yıl kadın kooperatiflerine ayrı bir önem verilerek kadın kooperatiflerinin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını söyleyen Akçakale, kadınlara yönelik ortaya çıkan iş fikirlerine değer verildiğini, istihdamı sağlamak için projeler yapıldığını belirtti. Kooperatifleri geliştirmek için hibeler verileceğini de ifade eden Akçakale, bunun yüzde 25'ini sermayeye katmalarını beklediğini söyledi.

Kadın Akademisi Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Deniz Balaban Şahin ise, kooperatif adına yaptıkları çalışmaları aktararak, Kasım ayında projelerini sunacaklarını ve ardından istenen başvuruyu yapacaklarını dile getirdi. İki yıllık bir kooperatif olduklarının bilgisini de veren Şahin, kooperatifleriyle ilgili dosyayı Kaymakam Yüce'ye teslim etti.

Heyet ardından Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'na gelerek burada Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay ile Turkuaz Salonu'nda görüştü. kooperatifçilik adına yapılan faaliyetleri Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay'a da ileten heyet, Lüleburgaz'dan ayrıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi
Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi
Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi
Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi
Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi

Lüleburgaz, Kırklareli, Akçakale, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kooperatifçilik faaliyetlerine hız verildi - Son Dakika


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