Kırklareli'nde köpeği öldüren şüpheli barınakta hayvanlarla ilgilenmek şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde köpeği öldüren şüpheli barınakta hayvanlarla ilgilenmek şartıyla serbest bırakıldı

03.04.2023 17:07
Kırklareli'nde köpeği öldüren şüpheli barınakta hayvanlarla ilgilenmek şartıyla serbest bırakıldı

Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldüren zanlı, yurt dışına çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün hayvanlarla ilgilenmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldüren zanlı, yurt dışına çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün hayvanlarla ilgilenmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Tufan Süngü, çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek "Köpük"ün öldüğünü görünce güvenlik kameralarından eziyet edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Süngü'nün şikayeti üzerine köpek yavrusunu öldüren kişinin Fatih B. (26) olduğu belirlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih B, ifadesinde suçlamaları kabul etti.

Fatih B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlıya yurt dışı yasağı getiren hakimlik, ayrıca şüphelinin hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde köpeği öldüren şüpheli barınakta hayvanlarla ilgilenmek şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde köpeği öldüren şüpheli barınakta hayvanlarla ilgilenmek şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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