Kırklareli'nde köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutbey köyünde okula gitmek üzere kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Doruk T'ye köpek saldırdı.

Bacağından yaralanan çocuk evin bahçesine sığındı.

Ailesi tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Doruk T'nin ???????sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde köpeğin çocuğa saldırı anı yer alıyor.