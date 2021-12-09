Kırklareli'nde köprünün korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde köprünün demir korkuluklarını oksijen tüpüyle keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şeytandere Köprüsü'nün demir korkuluklarının kesildiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Devlet Su İşlerine ait köprünün korkuluklarını kesen B.K (32), M.K. (30) ve A.K'yi (25) suçüstü yakaladı.
Köprünün korkulukları ile suç aletlerine el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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