Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kırklareli'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları dezenfekte edildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıkalamada, Koruma Kurulu'nda alınan karar gereği, vatandaşların yoğun kullanım alanları arasında bulunan başta valilik binası olmak üzere tüm kurumlarda kapsamlı genel temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldığını bildirildi.

Belirli periyotlarda ilaçlama ve genel temizlik çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, kamu personellelerinin de gerekli korunma önlemleri almaları belirtildi.

Ayrıca açıklamada, vatandaşların zorunlu haller dışında kalabalık ortamlara girmemeleri gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Demirköy Belediyesi'de tedbirler kapsamında belediye binası ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.