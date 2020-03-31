Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Demirköy'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Demirköy Belediyesince cadde ve sokaklar itfaiye ekiplerince yıkanarak dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemlerini arttırarak devam ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü ifade eden Gün, cadde ve sokakları zaman zaman bol ve tazyikli su ile temizlediklerini belirtti.

Dezenfeksiyon çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Gün, "Tek bir vatandaşımızı dahi virüsten, mikroplardan uzak tutmak adına dezenfeksiyon çalışmalarımıza önem veriyoruz. Yine de en iyi korunmanın evde kalmak olduğunu unutmayalım ve lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım." diye konuştu.