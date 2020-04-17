Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Demirköy ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadelede yayınladığı genelgeler kapsamında sokak, cadde ve meydanlar ile işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, açıklamasında, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Herkesin tüm kurallara riayet etmesini istediğini aktaran Ekinci, bu günlerinde geride kalacağını kaydetti.

Vatandaşların huzuru, refahı ve sağlığı için çalıştıklarını dile getiren Ekinci, denetimin belirli aralıklarla gerçekleştirileceğini ifade etti.