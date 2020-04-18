Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerindeki önlemlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri, pazar yerinde denetimlerde bulunuyor.

Kontrol noktasında vatandaşların ateşleri ölçülerek pazara alınıyor. Maskesi bulunmayan vatandaşlara ise tek kullanımlık maskeler veriliyor.

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara uyarılar yapan ekipler, pazarcılar dışında kimsenin ürünlere dokunmasına müsaade etmiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirlerin ve denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin pazarın kurulduğu ilk saatten kapanışına kadar görev yaptığını aktaran Kesimoğlu, ekiplerin salgının yayılmaması için uyarılar yaptığını kaydetti.