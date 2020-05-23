Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayan 22 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayan 22 kişiye ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgelere aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ve fırında eldiven ve maskesiz çalışan 22 kişi tespit etti.

Ekipler 22 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Kurallara uymayan kişiler hakkında hazırlanan tutanaklar Kırklareli Valiliğine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı