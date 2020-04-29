Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgelere uymayan 8 kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgelere aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü R.Y'yi, piknik yapan A.K.Ş, D.Ş, Y.K, M.E.S, M.K, E.B. ve koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu evde karantina altında olan ve tedbirlere uymayan Ş.Ş'yi tespit etti.

Ekipler 8 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Kurallara uymayan kişiler hakkında hazırlanan tutanaklar Kırklareli Valiliğine gönderdi.