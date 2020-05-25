Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar, özel harekat ile çevik kuvvet ekiplerince uyarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Roman vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Yayla ve Akalar Mahallerinde kuralları ihlal eden vatandaşlara yönelik uygulama yapıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri evlerinin önünde ateş yakan, müzik yayını yapan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları ikaz etti.

Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan vatandaşların polis ekiplerince evlerine gitmeleri sağlandı. Zaman zaman ekiplere mukavemet gösteren kişilere ise müdahale edildi.