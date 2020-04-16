Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 10 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan genelgeye uymayan 10 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, sürdürdüğü denetimlerde Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy köyü göletinde balık avlayan Y.D, E.D, T.K, M.D, T.E, A.D, Babaeski ilçesinin Sinanlı köyünde 65 yaş ve üzeri dışarı dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan H.H.İ, Katranca köyünde 20 yaş altı dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan G.C.H ile Karabayır köyünde sosyal mesafe kuralına uymayan İ.E ve B.Ö'yü tespit etti.

Ekipler 10 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliğine gönderdi.