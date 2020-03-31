Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 19 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 19 kişi hakkında tutanak hazırlandı.



İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.



Jandarma ekipleri, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sürdürdüğü denetimlerde piknik yapan, iş yerinde müşterilere alkol servisi yapan, seyyar olarak ekmek satışı yapan ve 65 yaş ve üzeri dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiyi tespit etti.

Ekipler 19 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.