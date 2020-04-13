Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 48 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yasaklara uymayan 48 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, kent merkezi, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki baraj ve göletlerde balık avlayan 11, piknik yapan 28, sosyal mesafeye uymayan 5, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü 3 kişi ile 20 yaşının altında 1 kişiyi tespit etti.

Ekipler tedbirlere uymayan 48 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanakları Kırklareli Valiliğine gönderdi.