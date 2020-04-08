Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayan 9 kişi hakkında tutanak hazırlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 9 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, sürdürdüğü denetimlerde Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Ahmetbey beldeleri, Emirali köyü ile Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyünde 65 yaş ve üzeri dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan, fazla yolcu taşıyan ve balık avlayan F.A, S.A, M.M, H.Ö, S.O, N.B, A.P, H.A ve E.P'yi tespit etti.

Ekipler 9 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.