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Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi "Karlı yolları 'aşı'yolar" oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi "Karlı yolları 'aşı'yolar" oldu

15.12.2021 15:00
Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi "Karlı yolları 'aşı'yolar" oldu

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kovid-19 aşı ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kovid-19 aşı ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşı ekibinden Ebru Şen ve Emel Öztekin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceledi.

Ekip, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yolar", "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğraflarını seçti.

Şen, fotoğrafların her birinin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandıklarını söyledi.

Fotoğraflar arasında en çok "Karlı yolları 'aşı'yolar" başlıklı fotoğrafı beğendiğini ifade eden Şen, AA ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi Karlı yolları 'aşı'yolar oldu
Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi Karlı yolları 'aşı'yolar oldu
Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi Karlı yolları 'aşı'yolar oldu
Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi Karlı yolları 'aşı'yolar oldu

Kırklareli, Ali Atmaca, Araştırma, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi 'Karlı yolları 'aşı'yolar' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kovid-19 aşı ekibinin tercihi "Karlı yolları 'aşı'yolar" oldu - Son Dakika
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