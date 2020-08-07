Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kırklareli'nin Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Demirköy ilçesindeki denetimlere Kaymakam Cafer Ekinci ile Belediye Başkanı Recep Gün de katıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı gıda işletmeleri, toplu taşıma araçları, ticari araçları ve plajlarda alınan önlemler kontrol edildi.

Ekinci, konuşmasında, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile en yoğun denetimi yaptıklarını belirtti.

Pınarhisar ilçesinde de Kovid-19 denetimleri yapılarak, işletme sahipleri ile vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları hakkında bilgi verildi.