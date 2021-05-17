Kırklareli'nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Babaeski, Demirköy, Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı belde ve köylerde tam kapanma sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 61 kişi tespit etti. Tespit edilen kişilere 189 bin 900 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tedbirlere uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuyor. - KIRKLARELİ