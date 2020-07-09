Kırklareli'nde Kovid-19 nedeniyle düğün salonları denetlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılan düğün salonları denetlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında, polis, sağlık, zabıta ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü personellerinden oluşturulan ekip, kentteki düğün salonlarını kontrol etti.
Ekipler salonlarda bilgilendirici afiş, el dezenfektanı, maske ve hijyen kurallarını denetledi.
Eksiklik görülen işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulunuldu.