Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollerini sürdürüyor. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koordinasyonunda Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Trafik ekipleri de taksi ve dolmuşlar üzerinde denetim yaptı. İlçedeki denetimlere, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:13

Kaynak: AA

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