Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan alanlar belirlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında sigara içilmesinin yasaklandığı alanlar belirlendi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla tedbirlerin arttırıldığı belirtildi.
Maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı belirtilen açıklamada, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda sigara kullanımının yasaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Sabahattin Ali Sokağı, Karacaibrahim Mahallesi Balıkçı Eşref Arslanoğlu Sokağı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı Fevzi Çakmak Bulvarı, Cumhuriyet, İstasyon, Karaumurbey caddeleri, Mustafa Kemal Bulvarı'nda sigara kullanımı yasaklanmıştır." denildi.
- Kaynak: AA
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