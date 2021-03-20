Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yumurta paketleme tesisi, fırınlar ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerde bulundu.
Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli denetimlerde Kovid-19 tedbirleri, hijyen kuralları, gramaj ve fiyat etiketlerini kontrol etti.
Aksoy, esnaf ve vatandaşları özellikle Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Aksoy, bu tür denetimlerin önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmeler denetlendi - Son Dakika