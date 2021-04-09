Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Karacaibrahim Mahallesi 667. Sokaktaki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi. Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu kaydedilen açıklamada, karantina tedbirlerine uymayan apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

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