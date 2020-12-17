KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine büyük ölçüde riayet ediliyor - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar gereği kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde maske ve tütün kullanımı ihlali denetiminde bulundu.

Denetimlerde, vatandaşların büyük bölümünün kurallara riayet ettiği görüldü.

Normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda da insan kalabalığının azaldığı gözlendi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında HES kodu sorgulamalarına devam ediyor.