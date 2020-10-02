Kırklareli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi veriliyor.
Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğünde düzenlenen törende 10 işletmeye "Yıldızlı İşletme" belgesi verildi.
Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt, belge almaya hak kazanan işletmelere teşekkür ederek, "Yıldızlı İşletme belgesi alan işletmeler, hiç düşünmeden, huzur içerisinde gidebileceğimiz yerlerdir." dedi.
Kurt, denetimlerin hızla devam ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyan işletmelere 'Yıldızlı İşletme' belgesi verildi - Son Dakika