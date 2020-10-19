Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye 12 bin 600 lira ceza - Son Dakika

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza yazdı.

Ekipler, Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi