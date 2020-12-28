Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza

28.12.2020 17:21
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza, System.String[]

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Lüleburgaz, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza - Son Dakika


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