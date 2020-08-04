Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 39 bin 150 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye 39 bin 150 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 16 kişiye toplam 39 bin 150 lira ceza uyguladı.