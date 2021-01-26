Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 48 bin 150 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 48 bin 150 lira ceza
26.01.2021 14:17
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye 48 bin 150 lira ceza kesildi.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye 48 bin 150 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Vize, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerindeki denetimlerinde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 16 kişi tespit etti.
Bu kişilere 48 bin 150 lira ceza yazan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunmayı sürdürüyor.
Son Dakika Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu