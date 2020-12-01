Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 34 kişiye 107 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde bir işletmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 34 kişiye toplam 107 bin 100 lira ceza uygulandı.
Ahmetçe köyünde Kovid-19 tedbirlerini denetleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.D'nin işletmesinde çok sayıda kişinin müzik eşliğinde dans ettiğini belirledi.
Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayan işletme sahibi D.D'nin de aralarında bulunduğu 34 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
- Kaynak: AA
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