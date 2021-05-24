Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza verildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz , Vize , Babaeski , Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde 21-23 Mayıs tarihlerindeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 kişi belirlendi.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti