Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 61 kişiye para cezası yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Demirköy, Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerde 14-16 Mayıs tarihlerindeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 61 kişi belirlendi.

Bu kişilere toplam 189 bin 900 lira ceza uyulandı.