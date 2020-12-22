Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı - Son Dakika

Karantina kuralını ihlal eden C.M, sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. Hakkında adli işlem başlatılan C.M'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, HES sorgulamasında C.M'nin Kovid-19 testi pozitif çıktığı ve karantinada olması gerekirken çarşıda gezdiği tespit edildi.

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