Kırklareli'nde köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Kırklareli'nde köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu

01.06.2022 15:29
Kırklareli'nde köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu

Kırklareli'nde köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırklareli'nde köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırklareli Valiliğince yürütülen "Kırk Gençler Emin Ellerde" Projesi kapsamında Kayalı İlköğretim Okulu öğrencilerine Kent Müzesi gezdirildi.

Daha sonra öğrenciler Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ne getirildi.

Burada dağıtılan uçurtmaları öğrenciler polislerle gökyüzüne saldı. Bir süre polislerle uçurtma uçuran öğrencilere ikramda da bulunuldu.

-"Çok eğlendik"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ali Döner, gazetecilere, programda çok eğlendiklerini söyledi.

Polisleri çok sevdiğini ifade eden Döner, "Daha önce polis ağabeylerim ve ablalarımla bir araya gelmemiştim, bundan sonra yine gelmek isterim." dedi.

Çağan Halil Baş ise çok heyecanlı bir gün geçirdiğini anlattı.

Uçurtmasını eve götüreceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Baş, polis olmayı istediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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