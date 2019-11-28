Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde KÖYDES toplantısı yapıldı
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Kırklareli'nde KÖYDES toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) dönem sonu meclis toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde KÖYDES toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) dönem sonu meclis toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, 2019 yılı faaliyet raporu ile 2020 yılı gelir ve gider bütçesi okunarak oylamaya sunuldu.

2020 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 2 milyon 520 bin lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Meclis Başkan Aydın Karakoç ile köy muhtarları katıldı.

Deniz Sürmen, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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