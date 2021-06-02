Kırklareli'nde köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara aşılarını evlerinde yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Aşı seferberliği" çalışmalarının hızla sürdüğünü, 1 Haziran itibarıyla 50-54 yaş grubunun da aşılamaya dahil edildiğini belirtti.

Aile sağlığı merkezleri, kamu ve özel hastanelerde vatandaşlara aşı yapılabildiğini aktaran Cerit, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce sahada aşı yapmak üzere oluşturulan mobil aşı ekiplerimiz köylerimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aşı uygulamaktadır. Aşı olarak mücadeleye destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aşı sırası gelen Kırklareli halkımıza da sesleniyoruz, haydi büyükler aşıya."