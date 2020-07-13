Kırklareli'nde küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verilecek - Son Dakika

Kırklareli'nde küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verilecek

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verileceğini bildirdi.

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verileceğini bildirdi.

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Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, küçük kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine 2020 yılında yapılacak yem desteğine ilişkin cumhurbaşkanı kararının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Destekleme ile yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici fiyatlarında istikrarın korunmasının amaçlandığını aktaran Dermenci, destekleme sayesinde işletmelerin maddi açıdan rahatlayacağını kaydetti.

Dermenci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse her sektörü olumsuz yönde etkilen bu salgında, üretim ve gıda devamlılığının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Bir yandan salgın, bir yandan artan fiyatlar, bir yandan da doğal afetlerle mücadele etmeye çalışan üreticilerimizin Kırklareli Damızlık Birliği olarak her zaman yanlarında olmaya çalıştık. Gıda devamlılığında büyük emekleri olan üreticilerimiz, büyük fedakarlık göstererek sağlıkları pahasına üretmeye devam etmişlerdir. Fakat istikrarsız bir şekilde artan yem fiyatları üreticimizi zor durumda bırakmaktadır. Verilecek olan yem desteği, salgın nedeniyle ekonomik yönden zor şartlar altında hayvanlarının bakım ve beslemesini yapmaya çalışan yetiştiricilerimize bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır.

Destekten Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden­ manda dahil 20 başa kadar anaç sığırı veya besilik erkek sığırı olan yetiştiriciler yararlanacak olup, hayvan başına 65 lira destek verilecek. Ayrıca 50 başa kadar anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere de hayvan başına 6,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verilecek - Son Dakika
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