Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

25 dakika önce

Kırklareli'nde bir ağıldan 66 tane küçükbaş hayvan çalındı.

Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
Kırklareli'nde bir ağıldan 66 tane küçükbaş hayvan çalındı.

Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. isimli şahıs 113 adet küçükbaş hayvanını ağıla bırakarak ayrıldı. Ertesi günü ağıla giden G.D. 66 küçükbaş hayvanının eksik olduğunu fark etti. G.D. jandarmaya giderek hırsızların bulunmasını istedi. Jandarma ekipleri de olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla çalışma başlattı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Karaağaç, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:18:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]