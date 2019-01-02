Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

1 saat önce

Kırklareli'nde bir ağıldan 66 küçükbaş hayvan çalındı.

Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
Kırklareli'nde bir ağıldan 66 küçükbaş hayvan çalındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde A.G. akşam saatlerinde 113 küçükbaş hayvanı besleyerek ağıla kapattı.

Sabah hayvanlarını beslemek üzere ağıla giden A.G. hayvanlarının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri ağıldan 66 küçükbaş hayvanın çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Jandarma, Karaağaç, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı

Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:09:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]