Kırklareli'nde Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı
1 saat önce
Kırklareli'nde bir ağıldan 66 küçükbaş hayvan çalındı.
Kırklareli
'nde bir ağıldan 66 küçükbaş hayvan çalındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz
ilçesine bağlı Karaağaç
köyünde A.G. akşam saatlerinde 113 küçükbaş hayvanı besleyerek ağıla kapattı. Sabah
hayvanlarını beslemek üzere ağıla giden A.G. hayvanlarının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma
ekipleri ağıldan 66 küçükbaş hayvanın çalındığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:24 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak