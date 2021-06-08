Kırklareli'nde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacak - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 5 milyon 478 bin liralık destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, 147 bin 307 anaç koyun, 30 bin 270 anaç keçi ve 28 tiftik keçisi için 5 milyon 478 bin 660 liralık destekleme ödemesinin yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Destekleme ödemelerinin tüm yetiştiricilere hayırlı olmasını dileğen Aksoy, kentte hayvan sayısını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Aksoy, bu tür desteklemelerin yetiştiricilere önemli katkı sağladığını kaydetti.